TV: Uomini e Donne sospeso fino a mercoledì

Quali sono le motivazioni che hanno portato alla sospensione del programma? Cosa andrà in onda al suo posto?

Avrete sicuramente notato che il programma dell’ammiraglia mediaset più atteso del pomeriggio (e non capirò mai il perché) oggi non è andato in onda. Ma tranquilli Uomini e Donne tornerà mercoledì su canale5.

Eravamo rimasti agli accesi dibattiti che ormai sono nati per la storia tra Gemma Galgagni ed il suo, soprannominato dalla sempreverde Tina Cipollari, “nipote” Nicola. Il ragazzo di soli 26 anni ha destato scalpore misto ad indignazione nel programma che si è diviso tra quelli che pensano sia l’ennesima storia fallimentare per Gemma e chi vorrebbe invece fare la sua conoscenza, come Valentina altra frequentatrice ormai fissa del trono.

Cosa andrà in onda su canale5? Beh se vi sintonizzaste in questo momento potrete guardare il film romantico Il Romanzo di un Amore che parla della storia tra un famoso scrittore ed una sua fan che lo conosce senza pseudonimo e se ne innamora a sua insaputa. Domani andrà invece in onda Cosa Aspettarsi Quando si Aspetta che resta sempre sul tema amoroso anche se in chiave commedia americana. Difatti il cast per questo film è stellare: Elizabeth Banks, Cameron Diaz, Anna Kendrick e Jennifer Lopez.

Le motivazioni della sospensione?

Ovviamente sul programma da sempre girano notizie di ogni genere e se avete letto qualcosa di strano riguardo i motivi della sospensione del programma beh sappiate che le voci sono infondate. Qualcuno avallava l’ipotesi di problemi dati al programma per la presenza di Nicola. Insomma voci a cui solo un target specifico di spettatori come quello di Uomini e Donne può credere. La motivazione reale è semplicissima: il programma è stato sospeso per il ponte dovuto alla festività del 2 giugno di cui sia gli spettatori che i partecipanti potrebbero usufruire per uscire all’aria aperta. Un’occasione in più ancora, per i partecipanti al programma, di fare nuove conoscenze o di continuare quelle in corso. Quindi il programma capitanato da Maria De Filippi tornerà questo mercoledì stesso alla solita ora su canale5.

Che ci siano problemi oppure no bisognerà vederlo in televisione. Come si sarà evoluta la storia tra Gemma e Nicola? Saranno sorti davvero dei problemi oppure le voci erano sempre infondate come al solito? Tanto per mettere il bastone tra le ruote a Gemma? Vedremo. Chi sperava in una sua fine dovrà purtroppo ritirare la breve gioia.