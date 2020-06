Torna in tv Robin Hood con Russel Crowe

Torna in tv un capolavoro di Ridley Scott con Russel Crowe, già collaboratori con il Gladiatore.

Stasera lunedì 22 giugno 2020 andrà in onda su Canale 5 “Robin Hood”, il film interpretato dall’amatissimo attore Russel Crowe. Il film, che è uscito per la prima volta nel lontano 2010, è diretto da Ridley Scott, lo stesso regista del film “Il Gladiatore” (film il quale lo scorso mese ha compiuto 20 anni dalla sua prima uscita). La pellicola di “Robin Hood” ha incassato all’epoca 321,6 milioni di dollari, ma solo in Italia l’incasso fu di 11,1 milioni di euro. Il film in onda stasera è disponibile anche su Amazon Prime Video, su TimVision o, per chi non fosse abbonato a questi servizi, è possibile guardarlo in diretta gratuitamente su Mediaset Play, stasera. Il film andrà in onda alle 21:20 circa. Di seguito il trailer

La trama

La storia è leggermente diversa da come la conosciamo, il Robin Hood di Russel Crowe non ruba ai ricchi per dare ai poveri, almeno non da subito. La trama si sviluppa in un’Inghilterra del dodicesimo secondo, periodo durante il quale la nazione invase la Francia per rimpossessarsi dei territori dell’Aquitania e della Normandia, terre che gli appartenevano di diritto. Di rientro dalle crociate contro i popoli saraceni e francesi, il nobile Robin di Longstride decide di tornare a casa sua, in madrepatria, portando con sé la corona di Re Riccardo Cuor di Leone, il quale invece è morto in battaglia. Robin e i suoi amici, Alla A’ Dayler, Little John e Will Scarlett, vengono attaccati dal traditore Sir Godfrey, il quale, ignaro della morte del re, attacca il gruppo di soldati con l’intenzione di eliminarli. Per tornare in patria, Robin è costretto a rubare il denaro ai caduti e promette a Locksley di portare la sua spada a Nottingham, per restituirla al padre. Una volta giunti in madre patria, Robin si finge Locksley e assiste all’incoronazione del principe Giovanni. Il nuovo re, meschino e spietato, porterà il paese verso la guerra civile. Robin nel mentre incontra Lady Marion e Fra Tuck, il quale è a capo di un gruppo di fuorilegge nella foresta di Sherwood. Contrariato per i comportamenti meschini del nuovo Re, Robin deciderà di unirsi al gruppo per far giustizia.