Riassunto puntata finale di Temptation Island 2020

Quali saranno le coppie sopravvissute? Quali no? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Vi abbiamo segnalato l’inizio di questo reality, stranamente molto seguito dal pubblico tanto che la puntata finale si è aggiudicata il 28% di share con 4milioni di telespettatori, dandovi le notizie in merito alle coppie che ne avrebbero preso parte. Ieri è andata in onda la puntata finale ed ecco quindi le coppie sopravvissute o scoppiate alla fine dell’avventura di Temptation Island 2020.

Nessun lieto fine

Il programa si chiama “isola della tentazione” per un motivo. Chi partecipa è ben consapevole che potrebbe terminare il rapporto amoroso con la persona in questione che sia duraturo o no. Tra le coppie che hanno iniziato quindi questo programma chi troviamo in quelle che hanno deciso di separarsi? Primi su tutti Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Il motivo sarebbe la furbata di Pietro andata a male nell’organizzazione di un “punto morto” lontano dalle telecamere per appartarsi con una delle ragazze single, presumibilmente Beatrice. Ma in un programma che si basa sulle riprese di ogni angolo della vita non è sfuggito nulla. Nel finale la Elia una volta appreso tutto ciò è scoppiata “Mi fai schifo!” le sue parole più dure ed ha deciso di concludere il programma lasciando Pietro. Le cose ad un mese di distanza però sembrano volgere in favore di Pietro che sembra si stia impegnando per riconquistarla. Hanno rischiato la rottura Anna ed Andrea che hanno però deciso di uscire comunque insieme perché Andrea si è definito troppo innamorato, nonostante i battibecchi avuti parlando di un futuro figlio. Valeria e Ciavy altra coppia scoppiata che pure un mese dopo non si è riavvicinata. Sofia ed Alessandro sono usciti insieme, ma si sono separati ad un mese di distanza.

Lieto fine

Dopo la pillola amarognola è sempre giusto ricevere poi qualcosa di più dolce. Infatti la coppia che ne è uscita sicuramente molto vincente da questa avventura è quella formata dall’ex miss Italia Manila Nazzaro e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. I due all’inizio dissero chiaramente che partecipavano al programma per capire se il loro amore potesse decollare oppure no, venendo entrambi da forti delusioni. A quanto pare però si sono tolti questo peso e ne sono usciti innamorati più che mai tanto che le parole di Lorenzo sono state “voglio spogliarti, non voglio sbagliare”. Annamaria e Antonio pure hanno avuto il loro lieto fine, progettano viaggi ed un figlio insieme. Auguri ad entrambe le coppie!