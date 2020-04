La finale di amici questa sera su canale 5

Questa sera la finale di amici ci svelerà finalmente quale sarà il vincitore di questa edizione.

Ci siamo, Amici giunge al termine anche con questa edizione. Chi sarà il vincitore?

Amici, l’ormai noto talent-show dell’ammiraglia mediaset che va in onda su canale 5, sta per concludere anche quest’altra edizione. Dopo le tante le tante difficoltà che hanno affrontato i concorrenti e quelle che probabilmente aspettano fuori.

Eccoli i quattro finalisti che vedremo nella finale che andrà in onda in prima serata su canale 5 questo sabato. Dopo tante lotte e difficoltà, pianti, momenti gioiosi e momenti di cedimento, i quattro sono pronti a sfidarsi per concludere al meglio questa stagione del talent condotto da Maria De Filippi.

I ballerini

Parliamo del bel rapporto che hanno i due ballerini Javier e Nicolai, anche loro ovviamente finalisti, tanto che lo stesso Nicolai ha dichiarato durante un’intervista “Se io dovessi vincere, vorrei condividere il premio con Javier. Perché secondo me anche lui ha lavorato tanto, ha messo tanto sforzo ed è bravo” esprimendo fortemente il legame che lega i due concorrenti. Chisà se questa volta sarà un ballerino a vincere.

Le cantanti

Giulia Molino è una dei cantanti rimasti in gara. La sua storia ha fatto “scuola” (passatemi il termine) per la sua tenacia. Infatti si ricorda spesso quando lei ci abbia già provato qualche anno fà ad entrare nella famosa casetta, ma fu scartata. Questo però non l’ha fatta demordere e si è presa la sua rivincita arrivando alla finale di questa edizione che di per sé è già una grande vittoria. Inoltre Giulia ha pronto un EP che dovrebbe uscire dopo la risoluzione del problema legato al virus. Gaia è l’altra cantante finalista. Anche lei dopo tante difficoltà si godrà questa finale insieme alla sua collega Giulia con cui ha stretto un bel rapporto. Pure Gaia dovrebbe avere un disco pronto ad uscire, come altri cantanti che hanno partecipato al talent. Dischi che come già detto sono stati tutti rinviati a causa del virus.

Sintonizzatevi quindi questa sera 3 aprile dalle 21.30 in poi su canale 5 per scoprire chi sarà il vincitore del talent più amato dai giovani, anche se per i concorrenti finalisti è già un bel traguardo.

Fonte: Mediaset