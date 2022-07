Come scoprire se qualcuno sta usando i vostri account Netflix, Gmail o Facebook

C’è un nuovo hack o una nuova truffa dietro ogni angolo. La cosa triste è che probabilmente non vi accorgerete che qualcuno si è introdotto nella vostra vita digitale finché non sarà troppo tardi.

Se la colpa è di un virus, ci sono dei segnali di allarme, a partire da un forte indizio: Il computer gira a palla ed è surriscaldato.

Poi ci sono i vostri account online. Ecco come controllare i dispositivi e le persone che li utilizzano e che non dovrebbero essere presenti.

Chi ha effettuato l’accesso a Netflix?

Alzi la mano chi non ha mai condiviso la password di un abbonamento streaming. Con il tempo, potreste rendervi conto che “Ehi, non ho idea di chi stia guardando”. Questo può diventare fastidioso quando si cerca di guardare un film in streaming e si viene espulsi.

È possibile vedere tutti i dispositivi connessi e disattivarli da remoto in pochi passaggi. È più facile eseguire questa operazione dal computer.

Accedete al vostro account Netflix. Se sono stati impostati più profili, selezionare il proprio profilo per accedere alla homepage di Netflix.

Passate il mouse sull’icona del profilo nell’angolo in alto a destra dello schermo e scegliere Account.

Nella sezione Impostazioni, selezionare Attività di streaming recente del dispositivo.

Verrà visualizzato un elenco di dispositivi, località e indirizzi IP collegati.

Vedete qualche dispositivo o località che non siete voi? Dovreste anche controllare se l’indirizzo IP è quello che riconoscete e non uno che si è precedentemente collegato a NetBet casino se non ci siete mai stati. Il modo più semplice per trovare il vostro indirizzo IP è una rapida ricerca su Google con queste parole: Qual è il mio indirizzo IP?

Supponiamo di vedere un gruppo di dispositivi che non sono vostri. Potete eliminarli.

Passate il mouse sull’icona del vostro profilo e scegliete Account.

Nella sezione Impostazioni, scegliete Esci da tutti i dispositivi.

Confermate l’operazione e fate clic su Esci.

Scoprite chi è collegato al vostro account Google

Pensate a tutto ciò che il vostro account Google può aprire: le vostre e-mail, i vostri contatti, la cronologia delle vostre posizioni, le vostre ricerche, le vostre foto… Questo è solo per grattare la superficie.

Siate proattivi e controllate la pagina dei dispositivi di Google prima di notare segnali di pericolo.

Andate su google.com/devices. Se non lo siete già, dovrete effettuare l’accesso.

Verrà visualizzato un elenco di dispositivi a cui si è attualmente iscritti o che lo sono stati negli ultimi 28 giorni.

È possibile che venga visualizzato più volte lo stesso dispositivo, il che è normale. Non preoccupatevi se vedete elencate più volte diverse istanze di un sistema operativo o del vostro iPhone. È possibile fare clic su ciascuno di essi per vedere quale browser è stato utilizzato. Questo potrebbe essere un indizio che qualcun altro ha effettuato l’accesso: ad esempio, vedete Firefox, ma voi utilizzate sempre Safari.

Se vedete un dispositivo o una posizione che vi sembra sospetta, cliccateci sopra, quindi scegliete “Non riconosci qualcosa?”. Google provvederà a far uscire il dispositivo da remoto. Dopodiché, cambiate la vostra password nel caso in cui qualcuno ne sia in possesso.

Controllare i dispositivi connessi a Facebook

Sono più di quante si possa pensare le persone che hanno perso l’accesso ai loro account Facebook. A volte si tratta di una password dimenticata, ma sono pronto a scommettere che la colpa è di un hacker.

Ecco come scoprire i dispositivi connessi al vostro account Facebook. È più facile farlo da un computer.

Accedete, quindi fate clic sulla freccia in basso nell’angolo a destra in alto.

Cliccate su Impostazioni e privacy > Impostazioni.

Infine, cliccate su Sicurezza e accesso.

Verrà visualizzata una sezione denominata Dove hai eseguito l’accesso. Verranno mostrati i 2 dispositivi più recenti e le posizioni (approssimative). Fare clic sull’opzione Vedi altro per avere una visione più ampia.

Esaminate ogni voce attentamente e cercate posizioni in cui non siete mai stati o dispositivi di cui non siete a conoscenza. Suggerimento: utilizzate una VPN? Questo potrebbe riflettersi nelle ultime posizioni. Prima di andare nel panico, verificate in quale città si collega la vostra VPN.

In questa pagina potete fare cliccare sui 3 puntini accanto al dispositivo per scegliere “Esci” o “Non sei tu?”. La prima opzione consente di disconnettere il dispositivo, mentre la seconda fornirà maggiori informazioni sul dispositivo e la sua posizione.

Se vedete dispositivi e luoghi che non riconoscete, seguite le indicazioni per proteggere il vostro account Facebook , disconnettere i dispositivi e cambiare immediatamente la password.