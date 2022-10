I migliori film da guardare se sei nel mood giusto per ridere

Che tu sia o meno nel mood adatto per ridere e divertirti, è sempre un buon momento per vedere dei film comici che potrebbero farti tornare il sorriso. Negli ultimi anni, c’è stata una grande produzione di film e non sempre è facile scegliere. In alcuni casi, potresti rivolgerti a dei grandi classici oppure a dei film che hai già visto e che sei certo che potrebbero farti ridere. Insomma, la decisione è solamente tua, noi abbiamo deciso di mostrarti alcune idee piuttosto valide che potresti scegliere di guardare in qualsiasi momento della giornata. Vediamo di cosa stiamo parlando nelle prossime righe.

Film che fanno ridere: quali sono?

Aldo, Giovanni e Giacomo

Aldo, Giovanni e Giacomo, definiti anche come il trio, sono tra i comici più apprezzati della scena italiana e la loro produzione cinematografica è davvero interessante e divertente. Pellicole come Chiedimi se sono felice, Tu la conosci Claudia e Tre uomini e una gamba sono l’esilarante rappresentazione della vita di tre persone normali, tre amici che vivono il quotidiano come tutti gli altri. Se ti affidi a portali alternativi per vedere questi contenuti, il nostro consiglio è guardare film in maniera anonima e sicura con una prova di VPN. Il divertimento è assicurato!

Una settimana da Dio

Jim Carrey è probabilmente uno degli attori americani più apprezzati al mondo grazie alla sua capacità di far ridere in situazioni particolari e strambe. Una settimana da Dio è uno dei film più iconici che sono stati mai realizzati. Carrey è un giornalista che vuole cambiare la sua vita e ottiene i poteri da Dio (Morgan Freeman) capendo poi che è davvero complicato gestire tutto, anche se sei onnipotente. Ecco, quindi, che il film si sviluppa in una serie di gag esilaranti che ti strapperanno sicuramente una risata.

This is 40

Continuando ad analizzare la filmografia americana, una delle migliori quando si tratta di ridere a crepapelle, un’altra pellicola che non dovresti farti sfuggire è This is 40, in cui una coppia sposata è alle prese con la realtà di entrare in un nuovo decennio: i 40 anni. Mentre si avvicinano al traguardo del compleanno, capiscono che i loro figli si odiano, il business non va come dovrebbe andare e stanno per perdere la loro casa. Anche la loro relazione è sull’orlo del baratro. Si tratta di una commedia molto leggera che ti farà sicuramente ridere di gusto.

Cinepanettoni

Potresti non essere tipo da cinepanettoni, tuttavia, la coppia De Sica – Boldi ha fatto sognare generazioni di persone con dei film grotteschi ma che non possono garantirti una serata di divertimento assicurata. Quindi, se sei nel mood giusto e hai bisogno di accedere ad un film divertente ma completamente senza senso, con tormentoni e personaggi strambi, le pellicole realizzate da Christian De Sica e Massimo Boldi sono perfetto per passare una serata di risate e storie strampalate.

Sposa in fuga

Hai mai sentito parlare di una sposa che.. non si sposa? E’ il caso di questo film con protagonista Julia Roberts, una ragazza che non può fare a meno di rifiutare il matrimonio in numerose occasioni, ottenendo così la reputazione di sposa in fuga. La Roberts è costantemente sui tabloid e attira l’attenzione di un affascinante giornalista interpretato da Richard Gere. Il film è un susseguirsi di gag, di momenti romantici e colpi di scena. Riuscirà il giornalista e sposare una ragazza tormentata?

Damigelle d’onore

Valutando, invece, film più recenti, ma non più di tanto, Damigelle d’onore è una pellicola del 2011 basata sulla storia di una sposa e su un’amicizia. Le protagoniste sono essenzialmente due, Lillian e Annie, con due storie e passati completamente diversi. Annie viene a sapere del fidanzamento di Lillian e affronta questo momento con un’altalena di emozioni, cercando di fare il punto della sua vita. I suoi pensieri e sentimenti si manifestano in modi incredibilmente divertenti, mentre rivaleggia con un’altra donna della festa nuziale per attirare l’attenzione di Lillian. Insomma, si tratta di un film tutto da gustare con alcune scene davvero divertenti.

Conclusioni

Insomma, il mondo cinematografico ha prodotto alcuni dei film più divertenti e che non puoi lasciarti scappare nel caso in cui tu avessi bisogno di una risata o fossi nel mood giusto. Che sia italiano o straniero, siamo certi che nella nostra lista di alternative avrai trovato l’opzione giusta per passare una serata in maniera spensierata ridendo di gusto.