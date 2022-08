Roadhouse: il cult del 1989 avrà un remake con Jake Gyllenhaal

Un nuovo remake di Road House con protagonista Jake Gyllenhaal è in arrivo su Amazon Prime. Il film sarà una rivisitazione del film originale del 1989 su un buttafuori professionista che salva una piccola città dai delinquenti locali. Il remake inizierà la produzione alla fine di questo mese nella Repubblica Dominicana. La nuova versione di Road House segue il personaggio di Gyllenhaal, un ex combattente UFC, che accetta un lavoro come buttafuori in un roadhouse nelle Florida Keys. Ma “scopri presto che non tutto è come sembra in questo paradiso tropicale”.

Doug Liman, che ha lavorato a The Bourne Identity, Edge of Tomorrow e Mr. & Mrs. Smith, sarà il regista. La sceneggiatura è stata scritta da Anthony Bagarozzi e Charles Mondry di The Nice Guys. Il resto del cast include Billy Magnussen di No Time to Die, Daniela Melchior di The Suicide Squad, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage, Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle e altri. L’originale Road House è stato interpretato dal compianto Patrick Swayze nei panni del buttafuori itinerante che viene a Jasper, Missouri per ripulire il bar Double Deuce da uomini d’affari corrotti. L’originale è interpretato anche da Kelly Lynch e Ben Gazzara. Questa non è la prima volta che un remake di Road House è stato pensato per entrare in lavorazione. Nel 2015, la campionessa e attrice UFC Ronda Rousey avrebbe dovuto recitare in un remake di Road House. Quel film non ha mai visto la luce. Per ulteriori informazioni, puoi consultare il nostro elenco dei migliori film d’azione degli anni ’80.

Il nuovo film segue le vicende di un ex combattente UFC (Gyllenhaal) che “accetta un lavoro come buttafuori in un rude ritrovo nelle Florida Keys, ma scopre presto che non tutto è come sembra in questo paradiso tropicale”, secondo un comunicato stampa. “Road House è un fuoricampo per noi. Non solo è un cenno ai fan dell’originale, ma è anche un film grande, divertente e ad ampio spettro“, ha affermato Jennifer Salke, capo degli Amazon Studios. “Siamo entusiasti di collaborare con Joel (Silver), Doug e questo fantastico cast guidato da Jake Gyllenhaal, e che si uniscano per reimmaginare il classico film della MGM come un’avventura ricca di azione per il nostro pubblico globale“. Liman ha detto: “Sono entusiasta di dare il mio contributo all’amata eredità di Road House. E non vedo l’ora di mostrare al pubblico cosa faremo io e Jake con questo ruolo iconico“. E come direbbe Peter Griffin “ROAD HOUSE”