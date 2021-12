Cosa guardare a Natale su Prime Video

Una serie di film per tutti gli abbonati della piattaforma di amazon che cercano qualcosa adatto al periodo di Natale.

Natale ormai è vicinissimo e la voglia di guardare film a tema potrebbe arrivare quando meno la si aspetta. In ogni caso se questo non dovesse capitare allora la domanda che dovreste porvi è: perché sto leggendo questo articolo? Per tutti gli abbonati al servizio streaming di Amazon, ecco una lista di film a tema natalizio. da vedere su Prime Video. La lista è abbastanza folta e di cult italiani ne troverete davvero a bizzeffe. Sul tema Natale alla fine il ciclo si riduce sempre a quei classici intramontabili, anche perché di nuovo non si produce moltissimo se non qualcosa di legato alle solite saghe. Comunque c’è materiale per tutti i gusti dalla commedia italiana a quella americana, un pizzico di romantico e persino un horror.

Partiamo con i classici film di Massimo Boldi e Christian De Sica. Non sono certo dei capolavorai, ma si trascinano dietro la nostalgia di tempi in cui il politicamente corretto non esisteva. Dunque se ci tenete a farvi male con del trash che molti di noi difficilmente rimuoveranno dalla memoria, potrete scegliere tra la sfilza dei vari Natale a… inserire zona, Merry Christmas, Vacanze di Natale 2000 consigliato come uno dei pochi ancora godibili per strapparsi qualche risata buona.

Parlando invece di esclusive Amazon potete scegliere tra i seguenti titoli: La befana vien di notte con la tanto pungente quanto divertente Paola Cortellesi, Io sono Babbo Natale se volete guardarvi l’ultima interpretazione del mitico Gigi Proietti; se invece volete seguire il sempre ironico Fabio De Luigi ci sono 10 giorni con Babbo Natale, il Natale peggiore della mia vita. Per altri film italiani trovate La banda dei babbi natale con Aldo, Giovanni e Giacomo, Indovina chi viene a Natale con Claudio Bisio e Diego Abadantuono, fino al cultissimo Botte di Natale con Bud Spencer e Terence Hill.

Se poi aprite la pagina di S.O.S. Natale troverete tra i suggerimenti quella sfilza di film natalizi melensi che essenzialmente non ci piacciono ma che restiamo a guardare totalmente a caso se li becchiamo nel mentre in televisione. Non so dirvi quanto vi convenga seguirli, ma insomma di materiale ne trovate abbastanza e siccome sembra che non si potrà fare molto durante le feste servitevi pure. Se invece volete vedere qualche classico della commedia americana troverete Babbo Bastardo 2, il Grinch, Love Actually. C’è addirittura un titolo a tema horror che si sposa con il periodo natalizio e che anche lo stesso titolo Scary Christmas lascia intendere.